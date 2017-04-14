Hedefimize Doğru Adım Adım Gidiyoruz"

Türkiye Basketbol 1. Lig takımlarından Türk Telekom'un başantrenörü Gencer Baytimur, şu ana kadar başarılı bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Play-off'un eşiğine gelmişken bu şansı kaybetmek istemiyoruz." dedi.



Baytimur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Telekom'un Ankara'da basketbolun lokomotifi olduğunu vurgulayarak, "Sezon başında yönetimle görüştüğümüzde, Türk Telekom olarak Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde olmamız ve Avrupa kupalarına katılacak konuma gelmemiz konusunda görüş birliği sağlamıştık. Bu hedefe doğru da adım adım gidiyoruz." ifadelerini kullandı.



Bu sezon geç kadro kurmalarına karşın başarılı bir noktada olduklarına dikkati çeken Baytimur, "Play-off'a kalmak bizim elimizde. Kalan iki maçımızı da kazandığımız takdirde hiçbir sonuca bakmadan play-off'a kalacağız. Orada kaçıncı sırada yer alırız bilmiyorum ama rakip kovaladığımız yok. Karşımıza kim çıkarsa elemek için mücadele edeceğiz." diye konuştu.



Baytimur, son dönemde hem teknik, hem kondisyon hem de mental olarak iyi bir seviyeye geldiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:



"Asıl hedefimiz gelecek sezon lige çıkmak olmasına karşın bu sene de bu hedefi yakalamak için savaşıyoruz. Bugün itibarıyla geldiğimiz nokta play-off'a kalsak da kalmasak da başarıdır. Bu sene lige çıkamazsak ki böyle bir şeyi düşünmek istemiyoruz, hedefimizden şaşacak değiliz. Bu sene olmazsa gelecek sezon Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne çıkacak, Avrupa kupası oynayacak kararlı ve net bir kadro kurulacak. Bunun kararı sene başında net bir şekilde verildi."



Türk Telekom'un bu sene yeni bir dönem başlattığını dile getiren Baytimur, "Hangi ligde olduğumuzun önemi yok, Ankara basketbolununun lideri olmaya devam ediyoruz. Sezona sadece A takımı lige çıkaralım diye başlamadık. Basketbol okulları, altyapı yapılanması ve sosyal etkinliklerle yeni bir dönem başladı. Ankara basketbolunun "ağabeyliği" rolünü bırakmadık. Bu sene kendimizi bu ligde misafir olarak görüyoruz. Seneye inşallah Spor Toto Basketbol Ligi'nde ve Avrupa kupası oynayan bir takım konumunda olacağız." değerlendirmesinde bulundu.