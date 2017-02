Hedefimiz Ligi Rahat Bir Yerde Tamamlamak'

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Samsunspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, puan cetvelinde üst sıralara yükselmek istediklerini söyledi.



Özköylü, gazetecilere yaptığı açıklamada, hava şartlarının kötü olması nedeniyle 2 gündür suni çim sahada çalıştıklarını belirtti. Nuri Asan Tesisleri'nde karın temizlenemediğine dikkati çeken Özköylü, 3 günlük kamp için Antalya'ya gideceklerini aktardı.



Evkur Yeni Malatyaspor maçında alınan galibiyetin önemli olduğunu vurgulayan Özköylü,"İleriye daha umutla bakıyoruz şimdi. Her geçen hafta daha iyi olacağız. Kısa sürede gerçekten takım haline geldik. Eksiklerimiz halen var, kendimizi geliştirmemiz gereken yanlarımız bulunuyor. Sadece bir maç kazandık, hala sondan ikinci takımız. Daha çok galibiyete ihtiyacımız var ama bu galibiyetleri sonraki maçlarda alabileceğimizi ve bu potansiyele sahip olduğumuzu gösterdik." şeklinde konuştu.



Zorlu süreci bir an önce atlatmak istediklerine işaret eden Özköylü, şunları söyledi:



"Alt sıralardan kurtulup bir an önce yukarılara tırmanmak istiyoruz. Artık ligin boyu kısalıyor, puan ve maç kaybetmek gibi kötü durumları yaşamak istemiyoruz. Bütün tedbirlerimizi alarak maçlara çıkacağız. Gerçekçi olmak lazım, belki ligde çıkış yakalayabiliriz ama öncelikli hedefimiz ligi rahat yerde tamamlamaktır. Son 3 sıradaki takım olmayalım da ligin neresi olursa olsun."



Öte yandan Samsunspor, 12 Şubat'ta deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını, özel bir okulun kapalı halı sahasında yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı-beyazlılar, antrenmanda pas çalışması yaptı.