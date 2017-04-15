Hedef Yeniden Lucas Lima!

Yeni sezonda çok daha iddialı ve eksiklerini gidermiş bir takım olarak girmek isteyen Fenerbahçe, 10 numaralı bölgeye transfer yapmak için uygun bir fırsat arıyor.



UYGUN ZAMAN GELDİ



Fenerbahçe yönetimi PSG'li Ben Arfa üzerine yoğunlaşmasına rağmen alternatif isimleri de değerlendirmek istiyor. Fenerbahçe'nin daha önce gündemine gelen ancak yüksek bonservis ücreti nedeniyle vazgeçilen Lucas Lima'da önemli gelişmeler olduğu belirtildi.



SANTOS UZATAMADI



Aralık ayında sözleşmesi sona erecek olan Lima'yla ilgili olarak Santos henüz somut bir girişimde bulunmadı. Eğer Mayıs ayının ortasına kadar Santos kulübü Lima'nın sözleşmesini uzatamazsa Brezilyalı 10 numara çok uygun bir fiyata tranfser olma şansını elde edecek.



NOKTA TRANSFER



Çok etkili bir sol ayağa sahip olan Lima'nın menajeri ile temasların kesilmediği ve uygun fırsatın kollandığı gelen haberler arasında. Futbol otoriteleri tranfseri durumunda Fenerbahçe'nin çok iyi bir forvet arkası oyuncusuna sahip olacağını belirtiyorlar.



BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NIN VAZGEÇİLMEZİ



27 yaşında ve 1.76 boyunda olan Lucas Lima 2015 yılından bu yana Brezilya Milli Takım kadrosuna çağrılıyor. Lima, 14 milli maçta 2 kez filleleri havalandırmayı başardı.



(Takvim)