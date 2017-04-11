Hedef: 12 ay turizm

Kemer Belediyesi 40 yürüyüş yolunu ilçeye kazandırdı

Kemer'in 12 ay turist çekebilen bir ilçe haline getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Başkan Gül, bunun için yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirterek bu kapsamda 40 turistik yürüyüş yolunu ilçeyi kazandırdıklarını bildirdi.

OLUMLU SİNYALLER GELİYOR:

Bu yıl Rus turist sayısında çok önemli bir artış beklediklerini açıklayan Başkan Gül, "2014 yılında Rusya'dan 1 milyon 80 bin turist Kemer'e gelmişti. Bu bir rekordu. Bu yıl bu rakamı 1.5 milyona çıkararak yeni bir rekor kırmayı hedefliyoruz. Kemer Belediyesi olarak bu yönde önemli çalışmalarımız oldu. Yurt içindeki ve yurt dışındaki tüm turizm fuarlarına katıldık. Bu fuarlardan olumlu izlenimler edindik. Şu an ki rezervasyonlara bakıldığında 2014 yılındaki erken rezervasyon rakamlarını yakalamış durumdayız. Avrupalı turistteki eksilmeyi Rusya, Ukrayna ve Baltık ülkelerinden gelecek turistlerle telafi edeceğimize inanıyorum. Bunun için 9 Mayıs Rus Günü kutlaması, Ağustos ayında büyük bir Rus şenliği ve benzeri etkinliklerle turist sayısını artırmayı amaçlıyoruz" dedi.

YENİ YÜRÜYÜŞ YOLLARI

Alternatif turizmin önemine de değinen Başkan Gül, "Turizmi sadece 'valizini al gel denize gir' olarak yani deniz, kum, güneş olarak algılamamak lazım. Evet, Kemerimizde bunlarda var. Hem de çok güzel bir şekilde var. Ama turizm çeşitlenmesini çok önemsiyoruz. Bir Kemer Belediyesi olarak 6 yıldır Kemer'deki ormanlarımızda, dağlarımızda doğal yürüyüş yolları oluşturuyoruz. Bu konuda başarılı olduk. Kemer ilçemize yaklaşık 40 tane yürüyüş yolu kazandırdık. Bunların 5 tanesine bisikletle de gidilebiliyor. 1 tanesine motosikletle çıkılabiliyor. Denize sıfır noktadan 2365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı'na motosikletle çıkılabiliyor" diye konuştu.

12 AY TURİZM

İstikrarı sağlamak için turizmin 12 aya yayılması gerektiğine dikkat çeken Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Antalya'da ve Kemer'de kış turizmini yaygınlaştırmalıyız. Tesislerimizi de kış turizmine uygun hale getirmeliyiz. Kemer'de kongre turizmini canlandırmak istiyoruz. Bunun yapılabilmesi için de yeni kongre alanlarına ihtiyacımız var. Kemer'deki turizm alanlarına dar bir yere sıkışmış. Kongre alanları için yer altı da kullanabilir. Otellerimizde kapasitesine göre bin ile bin 500 kişilik kongre merkezleri yapılmalı. Turizm Bakanlığı'nda da bu konuyu teşvik etmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.

