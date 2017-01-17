Hedef 10 Numara

Emmanuel Mas, Joao Pereira, Olcay Şahan ve Carl Medjani ile resmi sözleşme imzalayan Trabzonspor, Rodallega'nın ardından 10 numara takviyesi de yapmak amacında.

Gündemde 3 isim var

Gündemde öne çıkan 3 isim var. Bunlar Hamburg'dan Aaron Hunt, Osmanlıspor'dan Badou N'Diaye, Al Ain kulübünden Oumar Abdulrahman. N'Diaye için Osmanlıspor kapıyı kapatmazken, "Yeni bir 10 numara alırsak, N'Diaye'yi satarız" cevabını verdi. Aaron Hunt'ın menaceriyle temas kurulurken, oyuncu istikrarlı şeklilde forma giyemediği için ayrılmak istiyor. 30 yaşındaki Alman futbolcuyu özellikle teknik direktör Ersun Yanal'ın çok beğendiği ve yakından takip ettiği öğrenildi. yanal karar verecek.

Menacerler önerdi

Oumar Abdulrahman ise menacerler vasıtasıyla Trabzonspor'a önerildi. Birleşik Arap Emirliği kulübü Al Ain'de görev yapan 25 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon çıktığı 9 lig maçında 2 gol atıp, 5 asist yaptı. Müthiş top tekniği ile dikkat çeken Abdulrahman konusunda Ersun Yanal'ın raporuna göre hareket edilecek

Kaynak: Fanatik