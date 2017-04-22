Heavy Sky, 2012 yılının sonunda Batu Akdeniz, Çağlar Töngür ve Hakan Kılıç tarafından kuruldu. 1 yılı aşkın süren çalışmalar sonunda grup BATU, Supermoon gibi isimlerle konserler verdi ve tanınmaya başladı. 2013 yılının sonunda bas gitara Mehmet Öztürk'ün gelmesiyle son haline kavuşan topluluk "Heavy Sky" ismini aldı. 2016'nın ortalarına doğru bir albüm çıkaracak olan Heavy Sky, ilk video ve single'ını 31 Mayıs'da yayınlamıştır. Single'ın kayıt ve miksini Studyo Mirage (Ayhan Aydın, Uğur Karaman, Bulut Gör) üstlenirken mastering işlemini dünyaca ünlü mastering ustası Ryan Smith (Bon Jovi, ACDC, Scorpions, Buckcherry Joe Bonamassa, Paul Rodgers) üstlendi.



İlk albümleri"Dreamer"Onair müzik etiketinde ve Mirage Records yapımcılığında 14 Mayıs 2016'da yayınlandı!



Heavy Sky, rock müziğin tüm evrelerinden etkilendi. Grup elemanları, müziklerini "Ankara'nın havasını suyunu almış, kaygılı ve gürültülü" olarak tanımlıyor.



Batu Akdeniz (Vocals - Guitars), Çağlar Töngür (Guitars), Umut Er (Guitars, Keys, Vocals)



Mehmet Öztürk (Bass), Hakan Kılıç (Drums)



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Noxus Ankara



Mekan Adresi : Selanik Caddesi. 78-A



Başlangıç Saati : 22.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 23: 00: 00



Kategori : Heavy Sky



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır