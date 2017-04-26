HDP YPG'li Teröristler İçin 'Kardeşimiz' İfadesini Kullandı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı'nda ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok'ta bulunan terör örgütü YPG'ye hava harekatı düzenledi. Genelkurmay, 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

HDP'DEN SKANDAL PAYLAŞIM

Bu gelişmelerin ardından HDP'nin resmi twitter hesabından skandal bir açıklama yapıldı.



Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şengal (Sincar) ve Rojava'nın çeşitli bölgelerine saldırıları durdurun. Orada yaşayanlar düşmanımız değil kardeşimizdir."

HDP'NİN 'KARDEŞLERİ' TÜRK ASKERİNE SALDIRDI

HDP, paylaşımında açık açık Türk ordusunun vurduğu teröristleri 'kardeş' olarak isimlendiriyor. HDP tarafından 'kardeş' olarak isimlendirilen teröristler bugün Mardin ve Hatay'da bulunan hudut karakollarına saldırı düzenledi.