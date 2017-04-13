Hdp ve Dbp'den 'Final Mitingi' Çağrısı
HDP'nin referandum mitingleri kapsamında 15 Nisan'da Diyarbakır'da yapılacak final mitingine katılım çağrısında bulunan İl Eş Başkanı Gülşen Özer, yoğun güvenlik önlemleri alınacağını söyledi.
HDP'nin referandum mitingleri kapsamında 15 Nisan'da Diyarbakır'da yapılacak final mitingine katılım çağrısında bulunan İl Eş Başkanı Gülşen Özer, yoğun güvenlik önlemleri alınacağını söyledi.
HDP, Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Demokratik Toplum Kongresi (DTK) referandum çalışmaları kapsamında birçok merkezde düzenlediği miting ve halk buluşmalarının finalini 15 Nisan'da Diyarbakır'da yapılacak. Cumartesi günü İstasyon Meydanı'nda yapılacak mitingte HDP Parti Sözcüsü Osman Baydemir ile HDP İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Pervin Buldan birer konuşma yapacak. Miting öncesi HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca, HDP MYK Üyesi Ömer Önen, HDP İl Eş Başkanı Gülşen Özer ve DBP İl Eş Başkanı Zeki Baran, düzenlendikleri ortak basın açıklamasıyla miting hazırları hakkında bilgi verdi. HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Gülşen Özer, terpit komitesinin çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alınacağını söyleyen Özer, referandum a giderken son mitinglerini Diyarbakır'da yapılacaklarını dile getirerek, herkesi mitinge davet etti.
DBP Diyarbakır İl Eş Başkanı Zeki Baran ise, OHAL koşullarında sağlıklı çalışma yapamadıklarını ifade ederek, "16 Nisan günü yapılacak halk oylamasında sandık başında görev yapan yüzlerce kişi son 2 günde gözaltına alındı" dedi. - Diyarbakır