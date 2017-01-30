HDP VAN MİLLETVEKİLİ BOTAN SERBEST BIRAKILDI
Bugün akşam saatlerinde Ankara'dan Van'a gelen ve Van Ferit Melen Havaalanı'nda gözaltına alınan HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Hdp Van Milletvekili Botan Gözaltına Alındı (2)
HDP VAN MİLLETVEKİLİ BOTAN SERBEST BIRAKILDIBugün akşam saatlerinde Ankara'dan Van'a gelen ve Van Ferit Melen Havaalanı'nda gözaltına alınan HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
HDP VAN MİLLETVEKİLİ BOTAN SERBEST BIRAKILDI