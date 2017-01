Hdp TBMM Grup Toplantısı

HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, "Uzlaşmayla yepyeni bir anayasayı yapma kararlılığı ve iradesi ortaya koyulmalıdır. Yangından mal kaçırır gibi 'bir kişinin yetkisini artırırsak her şey güzel olur, herkes kurtulur' mantığıyla değil." dedi.



Bilgen, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, tutuklu bulunan parti eş başkanları, grup yöneticileri ve milletvekilleriyle ilgili Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın ciddi, net bir tavrı olmadığını, Anayasa Mahkemesinin de başvurularına rağmen daha önce aldığı kararı hatırlamaya niyeti bulunmadığını iddia etti.



İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısına değinen Bilgen, parti olarak daha önce bu tür sorunların kınama ve lanetlemeyle çözülemeyeceğini ifade ettiklerinde tepki gösteren partilerin, saldırının ardından benzer açıklamalar yaptığını söyledi. Bilgen, "Siyasetin sorumluluğunun kınamaktan, lanetlemekten öte bir inisiyatif, risk ve sorumluluk almayı gerektirdiğini diğer siyasi partilerin de idrak etmiş olması sevindirici." diye konuştu.



Bilgen, saldırıyla ilgili çok sayıda vahim açıklama yapıldığını ifade ederek, şöyle devam etti:



"Cumhurbaşkanı'nın meşhur danışmanı 'bu saldırının arkasında ABD var', bir başka danışman 'saldırının arkasında bazı ülkeler var.' diyor. Eğer bir bildiğiniz varsa bunu niye söylemiyorsunuz? Söylemeye cesaretiniz yoksa niye bu milleti 30 yıldır 'arkasında şu var, bu var' diye kandırıyorsunuz, oyalıyorsunuz? Elbette bir ülkeye yönelik saldırıların arkasında başka devletler, ülkeler, başka ülkelerin istihbarat örgütleri ya da onların kullandığı taşeron örgütler olabilir. Ama siz kendinizle ilgili sorunu hem dış politika boyutuyla hem de güvenlik politikası boyutuyla çözmeye niyet etmemişseniz, bunun cesaretini, bunun kararlılığını ortaya koymuyorsanız böyle dışarıda adres göstererek hiçbir sorunu çözmeye güç yetiremezsiniz."



Ayhan Bilgen, hükümetin nefret söylemiyle ilgili birtakım tedbirler almaya karar vermesinin de sevindirici olduğunu kaydetti.



Sosyal paylaşım sitelerinde "Bu ülkede Kürtler katledilsin" diye başlıklar açıldığını iddia eden Bilgen, bu sosyal medya hesaplarını kullananlar ve bunları paylaşanlarla ilgili soruşturma açılıp açılmadığını sordu. Bilgen, "Ama Ahmet Şık'ın paylaşımları dolayısıyla gayet hızlı hareket ediyorsunuz. Hem de Şık'ın 3 örgütün propagandasını yaptığına kendiniz inanıyorsunuz, milleti de inandırmaya çalışıyorsunuz." dedi.



-"Hz. İsa'ya, Hz. Adem'e inanmayan Müslüman olmaz"



Yılbaşı tartışmalarına değinen Bilgen, "Müslümanların Hz. İsa'nın doğum gününün kutlanmasından rahatsızlık duymasının nasıl bir izahı olabilir? Bu ülkenin camilerinde Amene'r Resulü okunuyor. Bunun verdiği mesaj, sana ve senden önce indirilenlere inanırız. Şimdi Hz. İsa'ya, Hz. Musa'ya, Hz İbrahim'e, Hz. Adem'e inanmayan Müslüman olmaz." diye konuştu.



Bilgen, Türkiye'nin bir yönetilememe kriziyle karşı karşıya olduğunu ve bunun hayatın her alanına yansıdığını ileri sürdü.



Anayasa değişiklik teklifi



Anayasa değişiklik teklifine de değinen Bilgen, şu ifadeleri kullandı:



"Türkiye bir paketle meşgul ediliyor. Uzlaşmayla yepyeni bir anayasayı yapma kararlılığı ve iradesi ortaya koyulmalıdır. Yangından mal kaçırır gibi 'bir kişinin yetkisini artırırsak her şey güzel olur, herkes kurtulur' mantığıyla değil. Tam tersine yetkileri devrederek, kimseyi düşmanlaştırmadan ve katılımcı bir yöntemi esas alarak yeni bir anayasayı gündeminize almanız gerekir.



Meclis Başkanı Kahraman, 'benim gönlümden geçen tam uzlaşmayla yepyeni bir anayasa yapmaktır.' Şimdi sormamız gerekmiyor mu? Meclis Başkanı'nın gönlünden geçeni yapamamasının önündeki engel, tehdit, baskı ne olabilir? Meclis Başkanı bu anayasaya göre protokolde ikinci sırada. Hangi muhalefet partisi uzlaşmayla bir anayasa yapılmasına karşı çıkıyor? Milletvekillerinin yargılanmasıyla ilgili oylama Mecliste yapılırken Genel Kurulda AKP vekillerinin iradesi üzerinde açık bir baskı kuruldu. Bu oturumu da ne yazık ki Sayın Kahraman yönetti. Şimdi benzer bir ayıba en azından başkanlık yapmamasını, en azından bunun sorumluluğunu, bunun utancını öbür tarafta da taşımamasını kendisine tavsiye ediyoruz."



Meclis Başkanı Kahraman'a acil şifa dileğinde bulunan Bilgen, hükümetin Suriye politikasını da eleştirdi.



Ayhan Bilgen, konuşması sırasında, partilerinin bazı il başkanlıklarında yapılan aramaların yer aldığı resimleri gösterdi.