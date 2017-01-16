Hdp Sözcüsü Bilgen Açıklaması

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, TBMM Genel Kurulu'nda birinci tur görüşmeleri tamamlanan anayasa değişikliği teklifinin referanduma sunulması halinde parti olarak "Hayır" diyeceklerini açıkladı.



Partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde gazetecilere açıklama yapan Bilgen, siyasi gündemin yanı sıra ekonomideki gelişmeler hakkında da değerlendirmelerde bulundu.



Ekonomide olumsuz bir sürecin işlediğini savunarak, dar gelirlilerin satın alma gücünün her geçen gün azaldığını öne süren Bilgen, işsizlik oranın yüzde 12'ye çıktığını, yaklaşık 500 bin kişinin daha işsiz kaldığını ifade etti.





Anayasa değişikliği çalışmalarına değinen Bilgen, birinci turdaki oylama sürecinde usul yönünde hatalar yapıldığını savunarak, "Onlarca maddeyi tek bir maddeyle değiştirme alışkanlığıyla karşı karşıyayız. Anayasa yapımı açısından kabul edilmez. Her maddeyi bir başka madde ile değiştirir ya da kaldırırsınız. Böyle bir değişiklik yapmamak usul açısından kabul edilemez." dedi.





Değişiklik paketinin referanduma sunulması halinde, yapacakları çalışmaları belirlemek için sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar düzenlediklerini anlatan Bilgen, sandıkta parti olarak "hayır oyu" kullanacaklarını bildirdi.



Bilgen, şöyle devam etti:





"Biz çok net ve açık biçimde Türkiye'nin hayrına, bölgenin barışına, hepimizin özgürlüğüne ancak güçlü bir hayır ile ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Bunun için de tavrımız, kim hangi nedenle 'hayır' demeyi tercih ediyor olursa olsun ortaklaştırmayı, güçlendirmeyi Türkiye'nin tek çıkışı olarak görüyoruz."



Gazetecilerin sorusu üzerine, hayır kampanyasını başka partilerle birlikte yürütmeyi düşünmediklerini vurgulayan Bilgen, "Biz bu anlamda 'herkesin hayırı kendine' ifadesini bu sürecin yol haritası olarak kamuoyu ile paylaşıyoruz. Böyle bir arayışımız yok." diye konuştu.