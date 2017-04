Hdp Sözcüsü Baydemir Açıklaması

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, halk oylamasına ilişkin, "AYM'ye, AİHM'ye gitmek demek etkin bir sonuç alınacaktır anlamına gelmiyor. Kayıtlara geçmesi, tarihe not düşmesi ve itirazımızın hukuki zeminde sunulmuş olduğunu göstermek açısından bu mekanizmalara gideceğiz." dedi.



Baydemir, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, HDP tarafından "anayasa değişikliği halk oylaması sürecinde yaşananlara" ilişkin hazırlanan rapora değindi. Baydemir, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) halk oylamasına ilişkin aldığı kararın "şaibeli" olduğunu iddia ederek, oylamanın iptal edilmesi gerektiğini söyledi.



Halk oylamasında milyonlarca mühürsüz oy kullanıldığını ileri süren Baydemir, benzer olayın Bitlis'in Güroymak ilçesinde 2014 Mart ayında yapılan seçimlerde yaşandığını ifade etti.



AK Parti'nin buna haklı olarak itiraz ettiğini dile getiren Baydemir, bunun üzerine YSK'nin Güroymak'taki seçimi iptal ettiğini ve 1 Haziran'da yenilediğini aktardı.



Baydemir, şöyle devam etti:



"Aynı YSK, 2014 kararının altında imzası olan insanlardan bazıları seçim günü 2 satırlık bir duyuruyla bu oyların geçerli sayılacağını ifade etmiş. Bu bir tezgahtır. Eğer ki hileyle, baskıyla, zorla, cebirle hayır yüzde 50'nin altına indirilememiş olsaydı, bu başarılamamış olsaydı mühürsüz oy pusulaları iptalin gerekçesi yapılacaktı. Bu tezgah önceden planlanmıştı. Şimdi ellerinde patladı."



Baydemir, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasının, "Cumhuriyet tarihinin en adil olmayan referandumu" olarak tarihe geçeceğini iddia etti.



Türkiye'nin eşitlik, özgürlük, adalet ve onurlu bir barışı tesis edecek yeni bir anayasa ihtiyacı bulunduğunu vurgulayan Osman Baydemir, "Bu paket tuzun kokmuş halidir. Bu realiteyi görmek, bunun üzerinden yeni bir başlangıç yapmak gerekiyor. Bu ülke acilen yeni bir anayasayı, yeni bir mutabakatı gündemine almalıdır." diye konuştu.



"Hiçbir şey bitmedi, her şey yeni başlıyor"



Baydemir, bir gazetecinin, "Anayasa Mahkemesi'ne gidecek misiniz?" sorusuna, şu yanıtı verdi:



"Seçim yargının hakemliğinde yapılır. Peki YSK hakem mi yoksa taraf mı olmuştur? Taraf olmuştur. Dolayısıyla suç duyurusunda bulunduk, itiraz ettik. İkinci aşama da kesinlikle AYM'ye, AİHM'ye gitmektir. Ama AYM'ye, AİHM'ye gitmek demek etkin bir sonuç alınacaktır anlamına da gelmiyor. Kayıtlara geçmesi, tarihe not düşmesi ve itirazımızın hukuki zeminde sunulmuş olduğunu göstermek açısından bu mekanizmalara gideceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı hiçbir şey bitmedi, her şey yeni başlıyor. Çünkü bu ülkenin farklılıklarını, 24 milyonu nereye koyacaksınız? Oldu, bitti her şey toz pembe mi diyeceksiniz?"



"CHP belki Meclis'ten çekilmeyi, sine-i millete dönmeyi tartışıyor. HDP için böyle bir şey söz konusu olabilir mi?" sorusu üzerine Baydemir, şu değerlendirmede bulundu:



"HDP adına, Merkez Yürütme Kurulumuz adına, halkımızdan almış olduğumuz güç, destekle ve teveccühle miskali zerre kadar umutsuzluğa yer, karamsarlığa yer yok. Tam tersine umutlanmamız için milyonlar var bu ülkede. Yeter ki ortak paydalarda buluşabilelim."



Halk oylamasının sonucuna ilişkin başka bir soru üzerine Baydemir, bugün Eş Başkanlar Kurulu'nun yarın da Parti Meclisi'nin bir araya geleceğini belirterek, "Bu seçimin açığa çıkarmış olduğu siyasi haritayı enine boyuna okuyacağız, irdeleyeceğiz ve yeni bir yol haritası ortaya koyacağız." dedi.