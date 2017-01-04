Hdp Şırnak Milletvekili Leyla Birlik İçin Tahliye Kararı Verildi (2)

TAHLİYE EDİLEN VEKİLİN EŞİ DE SERBEST BIRAKILDI



Şırnak'ta hakkında açılan dava nedeniyle 4 Kasım'dan beri tutuklu olan ve bugün mahkemenin verdiği kararla tahliye edilen HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in dün gözaltına alınan eşi Mehmet Birlik de bugün Emniyet'te ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldı.



Şırnak'ta dün kontrol noktasında gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Mehmet Birlik'in, hakkında açılan bir soruşturma nedeniyle ifadesinin alındığı ve bugün akşam saatlerinde serbest bırakıldığı belirtildi.



