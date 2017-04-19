Hdp Siirt İl Başkanlığı Sandıklara İtiraz Etti

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Siirt il başkanlığı tarafından 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandumda 51 sandıkta 'blok oy kullanıldığı' iddiasıyla il seçim kuruluna itirazda bulunuldu.



HDP Siirt İl Başkanı Abdullah Çetin, Şiran'da 22, Pervari'de 12, Tillo'da 4, merkezde 6, Baykan'da 4, Kurtalan'da 2, Eruh'ta 1 olmak üzere toplam 51 sandıkta blok oy kullanıldığını iddia ederek, "Bu konuda il seçim kuruluna itirazda bulunduk. İl seçim kurulu başkanlığına yazdığımız dilekçede; 'söz konusu sandıklarla ilgili seçmen iradesine açık bir etki olduğu anlaşıldığından belirtilen sandıklarda kullanılan oyların iptal edilerek seçimlerin yenilenmesini arz ediyorum' diye itirazda bulunduk" dedi. - SİİRT