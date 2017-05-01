Hdp Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan Serbest Bırakıldı

Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Milletvekili Ayhan, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından sabah saatlerinde GAP Havaalanında gözaltına alındı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Ayhan'ın, Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alındı. Terör ve usulsüzlük olmak üzere iki farklı davadan yargılandığı bildirilen Ayhan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA