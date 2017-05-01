Hdp Şanlıurfa Milletvekili Ayhan'ın Gözaltına Alınması
Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkarılan Ayhan, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından GAP Havaalanı'nda gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Ayhan'ın, Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alındı.
Ayhan, daha sonra serbest bırakıldı.
Şanlıurfa 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nce "Terör örgütü propagandası yapmak", Şanlıurfa 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nce de Demokratik Bölgeler Partisi İl Başkanı olduğu 2009'da yönetimdeki "Defter kaydında usulsüzlük" suçundan açılan davada yargılanan HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan hakkında, savunmasının alınmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.