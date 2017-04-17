Hdp Referandum Sonuçlarına İtiraz Etti

Baydemir, parti genel merkezinde yaptığı basın toplantısında, anayasanın, toplumsal sözleşme mutabakat metni olduğunu, bu saat itibarıyla ortaya çıkan sonucun, bir toplumsal mutabakatın oluşmadığının net göstergesi olduğunu savundu. Referandum kampanyasının başladığı günden bugüne gerçekleşen 65 sayfalık ihlal raporunu gelecek günlerde kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade eden Baydemir, 'Her şeyden ö...