Hdp Parti Sözcüsü Baydemir: 'Bu Halk Sadece ve Sadece Adalet Istiyor'

HDP Şanlıurfa Milletvekili ve Parti Sözcüsü Osman Baydemir, "Bu halk sadece ve sadece adalet istiyor." dedi.



Sümbül Mahallesi'ndeki otogarda düzenlenen mitingde konuşan Baydemir, yağmura rağmen alanda toplanan insanların menfaat değil onurlu bir barış istediğini söyledi.



16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına da değinen Baydemir, şöyle konuştu:



"Bu topluluğa, insan seline, bu insan sevgisine bakıp zalimler birazcık olsun utansınlar. Bu yağmurun altında halkı bir araya getiren menfaat değil. Bu halk özgürlük istiyor. Bu halk sadece ve sadece adalet istiyor. Bugün bu ülkeyi yöneten zihniyet kendi için ne istiyorsa bu halk da onu istiyor. Dilini, kimliğini ve özgürce, adilce bir yaşam istiyor."



HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan'da mitinge katılarak bir konuşma yaptı.



Mitinge katılan vatandaşlar, seslendirilen şarkılar eşliğinde halay çekti.