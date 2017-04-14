Hdp'nin Van Mitingi

HDP Şanlıurfa Milletvekili ve Parti Sözcüsü Osman Baydemir, "16 Nisan'da sandıkları 'hayır' ile doldurmamız lazım." dedi.



Milli Egemenlik Caddesi'ndeki Kültür Kavşağı'nda düzenlenen mitingde konuşan Baydemir, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasından "hayır" çıkacağını iddia etti.



Baydemir, halk oylamasına ilişkin şunları söyledi:



"Tekçilik kulluktur. Allah dışında hiç kimseye kul olmadık ve olmayacağız. Bu paket çok dilli, çok kimlikli ve çok inançlı bir coğrafyaya deli gömleği dikmektir. Nasıl nevruzda korku kefenini yırttıysa bu millet, 16 Nisan'da sandıklara giderek 'hayır' diyeceğiz.16 Nisan'da sandıkları 'hayır' ile doldurmamız lazım."