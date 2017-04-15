Hdp'nin Diyarbakır Mitingi

TBMM Grup Başkanvekili Pervin Buldan, "Yarın 18 maddeden oluşan bir anayasa taslağına Türkiye halkaları ve Kürtler iki tercihten birini seçecek. Bu taslağa ya 'Evet' diyecek ya da 'Hayır' diyecek. Ancak biz niye 'Hayır' dediğimizi çok açık ve net bir şekilde söylüyoruz." dedi.



HDP'nin Diyarbakır'da final mitingi İstasyon Meydanında gerçekleştirildi. Buldan, mitingde yaptığı konuşmada, Şırnak ve Hakkari'ye selam gönderdiklerini söyledi.



Buldan, "Yarın hepinizi ilgilendiren, Türkiye toplumunu ilgilendiren, Kürt halkını ilgilendiren bir seçim yapılacak. Bir referandum yapılacak. Bu referandum da sizler, bir partiye oy vermeyeceksiniz, sizler milletvekili ve belediye başkanı seçmeyeceksiniz. Tüm Türkiye kendi geleceğini ve yarınlarını oylayacak." diye konuştu.



Buldan, şöyle devam etti:



"Yarın 18 maddeden oluşan bir anayasa taslağına Türkiye halkaları ve Kürtler iki tercihten birini seçecek. Bu taslağa ya 'Evet' diyecek ya da 'Hayır' diyecek. Ancak biz niye 'Hayır' dediğimizi çok açık ve net bir şekilde söylüyoruz. Niçin bu taslağı onaylamadığımızı ve 'Hayır' oyunu niçin kullanacağımızı 1,5 aydır şehir şehir ev ev ev dolaşarak herkese anlattık. Bugün de bu meydanda bir kez daha hem sizlere hem de Ankara'ya anlatacağız."