Hdp'nin Antalya Mitingi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması öncesi Antalya mitingini gerçekleştirdi.



Kepez ilçesinde, Turgut Özal Spor Salonu yanındaki alanda düzenlenen miting nedeniyle bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Miting alanına çıkan sokaklar trafiğe kapatılarak bariyerler konuldu. Katılımcılar iki noktada üst aramasından geçirilerek miting alanına alındı.



HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, mitingde yaptığı konuşmada, 16 Nisan'daki halk oylamasında "Hayır" oyu kullanacaklarını belirterek destek istedi. Yeni anayasa paketinin herkesi kapsamadığını ileri süren Yıldırım, halk oylaması çerçevesindeki söylemlerin ayrıştırıcı olmaması gerektiğini söyledi.



HDP MYK üyesi Beyza Üstün de mitingde bir konuşma yaptı.



Miting alanında halay çekildi.