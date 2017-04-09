Hdp'nin Ankara'daki "Hayır" Mitinginde Yoğun Güvenlik Önlemi
Halkların Demokratik Partisi (HDP), 16 Nisan’da yapılacak olan referandum için Ankara’da “hayır” mitingi düzenledi.
Halkların Demokratik Partisi (HDP), 16 Nisan'da yapılacak olan referandum için Ankara'da "hayır" mitingi düzenledi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı mitingde bin 500 polis görev aldı.
HDP'nin "hayır" mitingi Kolej Meydanı'nda yapılıyor. Güvenlik güçleri mitingin yapılacağı alanda yoğun güvenlik önlemleri aldı. Saat 07.00 itibari ile Ziya Gökalp Caddesi, Mahmut Esat Bozkurt Caddesi, Prof. Dr. Nusret Fişek Caddesi, Aksu Caddesi, Süleyman Sırrı Sokak, Kolej Meydanı ve bu caddelere açılan sokaklar araç trafiğine kapatıldı. Miting alanına girişler sadece Ziya Gökalp Caddesi'nden yapılıyor. Ziya Gökalp Caddesi üzerinde polis ekipleri tarafından biri X-ray olmak üzere 3 ayrı arama noktası oluşturuldu. Partililer, üzerlerinin aranmasının ardından miting alanına alınıyor. - ANKARA