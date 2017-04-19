HDP Muş Milletvekili tutuklandı



MUŞ - Halkların Demokratik Partisi Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan, 'terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklandı.

7 Haziran 2015 seçimlerinin ardından Belediye Meydanında düzenlenen mitingde korucular yönelik kullandığı 'Bu memleketten defolup gideceksiniz. Bize uzattığınız o keleşi size çevirmesini çok iyi biliriz' sözlerinden dolayı açılan davaya katılmadığı için hakkında 'zorla getirilme' kararı çıkartılan HDP Milletvekili Burcu Çelik Özkan, bugün polis tarafından yapılan yol uygulamasında gözaltına alındı. Sağlık raporunun ardından adli makamlara çıkartılan Burcu Çelik Özkan, 'Terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.

(NA-MSA-Y)