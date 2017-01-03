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Hdp Milletvekili Ziya Pir Gözaltına Alındı
Hdp Milletvekili Ziya Pir Gözaltına Alındı
3 Ocak 2017 Salı 16:00
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[9126641] DHA
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