HDP'Lİ YILDIRIM SERBEST BIRAKILDI
Diyarbakır'da HDP'nin tutuklu Milletvekili İdris Baluken'in 8'inci Ağır Ceza mahkemesindeki duruşmasını izlerken, hakkında çıkarılan zorla getirilme kararı nedeniyle gözaltına alınan HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, 2'inci Ağır Ceza Mahkemesinde alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Hdp Milletvekili Yıldırım Duruşma İzlerken Gözaltına Alındı (2)
HDP'Lİ YILDIRIM SERBEST BIRAKILDIDiyarbakır'da HDP'nin tutuklu Milletvekili İdris Baluken'in 8'inci Ağır Ceza mahkemesindeki duruşmasını izlerken, hakkında çıkarılan zorla getirilme kararı nedeniyle gözaltına alınan HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, 2'inci Ağır Ceza Mahkemesinde...
HDP'Lİ YILDIRIM SERBEST BIRAKILDI