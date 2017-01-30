Hdp Milletvekili Yıldırım Duruşma İzlerken Gözaltına Alındı (2)

HDP'Lİ YILDIRIM SERBEST BIRAKILDIDiyarbakır'da HDP'nin tutuklu Milletvekili İdris Baluken'in 8'inci Ağır Ceza mahkemesindeki duruşmasını izlerken, hakkında çıkarılan zorla getirilme kararı nedeniyle gözaltına alınan HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, 2'inci Ağır Ceza Mahkemesinde...

Hdp Milletvekili Yıldırım Duruşma İzlerken Gözaltına Alındı (2)

HDP'Lİ YILDIRIM SERBEST BIRAKILDI

Diyarbakır'da HDP'nin tutuklu Milletvekili İdris Baluken'in 8'inci Ağır Ceza mahkemesindeki duruşmasını izlerken, hakkında çıkarılan zorla getirilme kararı nedeniyle gözaltına alınan HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, 2'inci Ağır Ceza Mahkemesinde alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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