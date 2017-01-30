Hdp Milletvekili Yıldırım Duruşma İzlerken Gözaltına Alındı

HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, Diyarbakır'da HDP'nin tutuklu Milletvekili İdris Baluken'in duruşmasını izlerken, hakkında çıkarılan zorla getirilme kararı nedeniyle gözaltına alındı.



Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen KCK ana davasında, hakkında zorla getirilme kararı çıkartılan HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, bugün 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen tutuklu HDP Milletvekili İdris Baluken'in duruşmasını diğer milletvekilleri ile izlerken, duruşma salonuna gelen polisler tarafından dışarı davet edildi.



Duruşma salonundan çıkan HDP'li Yıldırım'a polisler 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kendisi hakkında verdiği yakalama kararını tebliğ ederek gözaltına aldı. Gözaltına alınan Milletvekili Yıldırım, ifade vermesi için 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevkedildi. - Diyarbakır