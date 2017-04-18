Hdp Milletvekili Taşdemir Gözaltına Alınıp, Serbest Bırakıldı

KCK ana davasından ayrılan ve 8 milletvekilinin yargılandığı davada, savunma ve ses analizi vermediği için hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, bugün Diyarbakır Adliyesi'nde gözaltına alındı. Davanın görüldüğü 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan Taşdemir, ifadesi ve ses örneği alındıktan sonra serbest bırakıldı.



Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Milletvekili Selma Irmak'ın duruşmasını izlemek üzere adliye binasına gelen HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, KCK ana davasından ayrılan ve 8 milletvekilinin yargılandığı davada geçtiğimiz günlerde hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine gözaltına alındı. Adliye koridorunda beklerken, polis tarafından hakkındaki yakalama kararı tebliğ edilen Dirayet Taşdemir, daha sonra KCK davasının görüldüğü 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkemede ifadesi alınan Taşdemir, KCK dosyasından dolayı 5 yıl cezaevinde yattığını belirterek, "Bu, Kürt siyasetini bastırmak amacıyla yapılmış bir operasyondur. Bu operasyon FETÖ tarafından yapılmıştı. Hakkımda ileri sürülen iddialar komplo ve kumpastır. Mahkemenin bu deliller üzerine yeniden araştırma yapmasını istiyorum" dedi.



Avukat savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme, ifadesini veren Milletvekili Dirayet Taşdemir hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına karar verdi. Yapılacak analiz için ses örneği alınan Taşdemir daha sonra serbest bırakıldı. - Diyarbakır