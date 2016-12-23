Hdp Milletvekili Pervin Buldan Bakırköy Adliye Sarayı'nda (1)

HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, suçu ve suçluyu övmek ve terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında açılan dava kapsamında Bakırköy Adalet Sarayı'nda talimatla ifade veriyor. Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki ifade verme işlemi devam ediyor. - İstanbul