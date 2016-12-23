Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA
HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, suçu ve suçluyu övmek ve terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında açılan dava kapsamında Bakırköy Adalet Sarayı'nda talimatla ifade veriyor. Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki ifade verme işlemi devam ediyor.
Hdp Mılletvekili Pervin Buldan Bakırköy Adalet Sarayı'nda (1)
Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHAHDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, suçu ve suçluyu övmek ve terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında açılan dava kapsamında Bakırköy Adalet Sarayı'nda talimatla ifade veriyor.
Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA
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