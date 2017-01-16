Hdp Milletvekili Paylan Hakkında Suç Duyurusu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Edirne İl Başkanı Arif Köroğlu ve bazı vatandaşlar, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Köroğlu, Edirne Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Paylan'ın halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiğini savundu.



Paylan'ın mecliste "soykırım" kelimesini kullanarak Türk milletini aşağıladığını öne süren Köroğlu, şöyle devam etti:



"Gazi mecliste sözde 'soykırım' lafını kullanarak tarihsel ve bilimsel gerçeklerden uzak bir şekilde aziz Türk milletini, cumhuriyeti ve meclisi aşağılamıştır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmiştir. Sözde Ermeni soykırımı meselesi yıllardır tartışılmaktadır. Devletimiz bu hususla ilgili bütün arşiv kayıtlarını açmış ve tüm dünyanın yorumuna sunmuştur. Soykırım yapıldığı iddiası büyük bir yalandır. Garo Paylan da bu yalanı sürekli gündeme getirerek, milletvekilliği sıfatının arkasına gizlenmiş, yasama dokunulmazlığı sınırlarını aşarak alenen toplum nezdinde nefret tohumları ekmeye çalışmış ve suç işlemiştir."



Köroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu günden bu yana Ermeni kökenli vatandaşlarla barış ve huzur içinde yaşandığını vurguladı.



Vatandaşlardan Abdülkadir Terzi ise Paylan'ın söylemleriyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiğini ileri sürerek, suç duyurusunda bulunmak için adliyeye geldiklerini söyledi.



Daha sonra Köroğlu ve vatandaşlar, Paylan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.