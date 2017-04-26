Hdp Milletvekili Nihat Akdoğan Tahliye Edildi (2)

SAVCILIK TAHLİYE KARARINA İTİRAZ ETTİ



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Milletvekili Nihat Akdoğan'ın 'suçu ve suçluyu övmek,' 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma,' 'örgüte üye olma' ve 'örgüt propagandası yapma' suçlamalarından 85 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davadan tahliye edilmesine itiraz etti.



Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen itiraz dilekçesinde sanığın işlediği suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu gerekçe gösterildi. Akdoğan'ın tahliye edilmesinden kısa bir süre sonra üst mahkeme konumundaki 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuran duruşma savcısı, Akdoğan'ın tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istedi. Savcılık, davanın bugün görülen ilk duruşmasında Akdoğan'ın tutukluluk halinin devamını talep etmiş, ancak mahkeme tahliye kararı vermişti.