Hdp Milletvekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır'da Gözaltına Alındı

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir terör soruşturması kapsamında HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır'daki evinde gözaltına alındı.



Diyarbakır'da yürütülmekte olan bir terör soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır'daki evinde, gece yarısı sıralarında polis tarafından gözaltına alındı. Beştaş, Diyarbakır Adliyesi'ne çıkarıldı. - Diyarbakır