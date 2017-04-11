Hdp Milletvekili Kürkçü: 15 Temmuz'da Kılıçdaroğlu ile Aynı Uçaktaydım, Üzerine Çıkılacak Tank Yoktu
HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki "15 Temmuz" tartışmasına katıldı.
HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki "15 Temmuz" tartışmasına katıldı. Kürkçü, "Kılıçdaroğlu'yla aynı uçaktaydım. Çıktığımız noktada üzerine çıkılacak tank yoktu" dedi.
Kürkçü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, geçen yıl darbe girişiminin yaşandığı gün Kılıçdaroğlu ile aynı uçakta olduğunu ve CHP liderinin İstanbul Atatürk Havalimanı'nda (AHL) çıktığı noktada hiçbir darbecinin ya da tankın bulunmadığını söyledi.
Aynı uçakta bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın tavrından da bahseden Kürkçü, "15 Temmuz darbe gecesi AHL'de Ankara uçağından üç milletvekili ve üç parti yöneticisi indi. Kemal Kılıçdaroğlu, Ertuğrul Kürkçü ve Hayati Yazıcı. Uçaktan inenlere darbe olduğu, Atatürk Havalimanından çıkışın mümkün olmadığı, beklemek gerektiği söylendi. 15 dakika sonra alandan ayrılmanın mümkün olduğu bilgisi gelince VIP salonundan herkes kendi karşılayıcılarıyla birlikte çıktı" dedi.
Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz kontrollü darbe girişimidir
'Darbeci asker ya da tankı yoktu'
Kürkçü, "Atatürk Havalimanı VIP salonu ve çevresinde 'darbeci' asker veya 'darbeci tankı' yoktu. TEM çıkışındaki iki zırhlı araçta da hiçbir hareket yoktu. Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'ndan ayrılışını gördüm. Ama üstüne çıkılacak tank olmadığı için olsa gerek Hayati Yazıcı'nın direnişini göremedim" ifadelerini kullandı.
Ertuğrul Kürkçü ayrıca, "Darbecileri her şeyin yanı sıra VIP'e el koymayarak Ankara'dan gelenleri tarih yazma fırsatından mahrum bıraktıkları için de lanetliyoruz. Kılıçdaroğlu, tarih yazma fırsatını telefonla yakalamış. Ama Hayati Yazıcı'nın neden havalimanı direnişimizin başına geçmediğini bilemedim." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazartesi günü Çorum'da bir açılış töreninde yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'na hitaben, "FETÖ'nün gazetelerinde daha önce 'Türkiye'de darbe olursa tankın üzerine ilk ben çıkarım' diyordu. 15 Temmuz gecesi senin geldiğin havalimanında da on binler vardı o akşam. Sen niye kaçıp gittin?" demişti.
Kılıçdaroğlu ise geçen hafta 15 Temmuz'da yaşananları artık "kontrollü darbe girişimi" olarak nitelendiklerini söylemiş, bu ifadenin "darbeden önce, darbeden haberdar olmak" anlamına geldiğini belirtmişti.