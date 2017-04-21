Hdp Milletvekili Beştaş'a Tahliye Kararı
Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş hakkında terör soruşturması kapsamında yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye kararı verildi.
Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş hakkında terör soruşturması kapsamında yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye kararı verildi.
Kaynak: Dunya.com
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