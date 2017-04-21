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Hdp Milletvekili Beştaş'a Tahliye Kararı
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Hdp Milletvekili Beştaş'a Tahliye Kararı

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş hakkında terör soruşturması kapsamında yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye kararı verildi.

Hdp Milletvekili Beştaş'a Tahliye Kararı

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş hakkında terör soruşturması kapsamında yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye kararı verildi.

Kaynak: Dunya.com

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