Hdp Milletvekili Ayhan Gözaltına Alındı (2)

SERBEST BIRAKILDIŞanlıurfa GAP Havalimanı'nda polis tarafından gözaltına alınan HDP Milletvekili İbrahim Ayhan, sağlık kontörlünden geçirildikten sonra mahkemeye çıkarıldı.

Hdp Milletvekili Ayhan Gözaltına Alındı (2)

SERBEST BIRAKILDI

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda polis tarafından gözaltına alınan HDP Milletvekili İbrahim Ayhan, sağlık kontörlünden geçirildikten sonra mahkemeye çıkarıldı. Ayhan, 7'nci  Asliye Ceza Mahkemesi'nde, hakkında 'terör örgüt propagandası yapmak' suçundan açılan davada ifade verdi. Ayhan, 2009 tarihinde İl Başkanlığı yaptığı Barış ve Demokrasi Partisi'nde (BDP) 'defter kaydında usulsüzlük' iddiasıyla da 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde ifade verdi. Ayhan, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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