Hdp Milletvekili Aydoğan'ın Tahliyesine İtiraz

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan hakkında verilen tahliye kararına, savcı itirazda bulundu.



Terör soruşturması kapsamında hakkında açılan davanın 21 Nisan'da Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmasında Aydoğan hakkında tahliye kararı verilmesi üzerine, savcı itiraz etti.



5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan itiraz dilekçesinde savcı, Aydoğan'ın işlediği suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ile 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, "Terör örgütü üyesi olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek" suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasının kesinleşmesini gerekçe göstererek, tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartılmasını talep etti.



İstenen ceza



İddianamede, HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak", 14 kez "Terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "suç ve suçluyu övmek", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ve "Halkı kanunlara uymamaya tahrik etmek" suçlarından 26 yıldan 103 yıla kadar hapis ile mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep ediliyor.



Terör soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra dosyası "Yetkisizlik" kararıyla Şırnak'tan Diyarbakır'a gönderilen HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın 21 Nisan'da yargılanmasına başlanmış, duruşmada Aydoğan'ın tahliyesine karar verilmişti.