Hdp Milletvekili Akdoğan'ın Tahliyesine İtiraz

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan hakkında verilen tahliye kararına, cumhuriyet savcılığı itirazda bulundu.



Terör soruşturması kapsamında hakkında açılan davanın bugün Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmasında Akdoğan hakkında tahliye kararı verilmesi üzerine savcılık bu karara itiraz etti.



5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan itiraz dilekçesinde savcılık, işlediği suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu gerekçe göstererek Akdoğan'ın tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartılmasını talep etti.



İstenilen ceza



İddianamede, HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak", 14 kez "terör örgütü propagandası yapmak", "suçu ve suçluyu övmek", "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma" suçlarından 23 yıldan 85 yıla kadar hapis ile mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep ediliyor.



Terör soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra dosyası "güvenlik" gerekçesiyle Hakkari'den Diyarbakır'a gönderilen Akdoğan, bugün görülen ilk duruşmada oy çokluğu ile verilen kararla yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edilmişti.