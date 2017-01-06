Hdp Mardin Milletvekili Sancar Açıklaması

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, "AKP kendi anlatısına uygun bir çalışma için darbe komisyonunu araçsallaştırdı. Komisyonun gerçek bir araştırma faaliyeti yürütmesini engelledi." dedi.



Sancar, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, FETÖ'nün darbe girişimini araştırma komisyonunun dört partinin ortak girişimiyle kurulduğunu, HDP'yi kendisinin temsil ettiğini anımsattı.



"AKP'nin bu darbe komisyonunu etkili şekilde çalıştırma isteği de niyeti de yoktu." diyen Sancar, muhalefetin komisyonda dinlenmesini talep ettiği kişilere ilişkin listelerin dikkate alınmadığını söyledi.



Komisyona gelerek bilgi veren kişilerin darbe girişimini aydınlatmaya yönelik katkısının olamayacağının açıkça görüldüğünü savunan Sancar, yaşananları ortaya çıkarabilecek kişilerin çağrılmasının ise AK Parti'li komisyon divanınca kabul edilmediğini ifade etti.



Sancar, "AKP kendi anlatısına uygun bir çalışma için darbe komisyonunu araçsallaştırdı. Komisyonun gerçek bir araştırma faaliyeti yürütmesini engelledi. Komisyona başkan seçilen Reşat Petek başlı başına şaibe unsuruydu. Geçmişte cemaatle yoğun ilişki içinde olduğuna dair pek çok bilgi mevcutken onun komisyon başkanı yapılması, niyetleri baştan ele veriyordu." diye konuştu.



Komisyonun muhalefet partisine mensup milletvekillerinin pek çok sorusunun muhattaplarına sorulamadığını, karanlık noktaların aydınlığa çıkarılmadığını dile getiren Sancar, iktidarın darbe girişimini bir fırsat olarak kullanarak, karşı darbe sürecini hayata geçirdiklerini iddia etti.



Sancar, komisyonun darbe girişiminin siyasi ayağını ortaya çıkaracak çalışma yapmasına da izin verilmediğini savundu. Gelinen süreçte, AK Parti'nin darbe girişimini, başkanlığa giden yolda bir tehdit unsuru olarak kullandığını ileri süren Sancar, ancak hiçbir şeyin gerçekleri örtmeye yetmeyeceğini söyledi.



Komisyonun AK Parti'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e yanıtlanması için gönderdiği yazılı soruları "ballı kaymak" diye nitelendiren Sancar, CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'a ise gayet ayrıntılı sorular sorulduğunu belirtti.