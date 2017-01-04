Hdp'lilerden 'Gözaltı' Açıklaması

HDP üyesi bir grup, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan partinin İstanbul İl Başkanlığı yöneticileri Doğan Erbaş ve Aysel Güzel'in de aralarında bulunduğu 32 kişinin serbest bırakılmasını talep etti.



Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan HDP, Emek Partisi, Ezilenlerin Sosyalist Partisi ve diğer bazı siyasi partilerin üyeleri, HDP il ve ilçe yöneticisi 32 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.



HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan burada yaptığı açıklamada, arkadaşlarının haksız şekilde gözaltında tutulduğunu iddia ederek, "Darbeyle mücadele adı altında OHAL ilan eden yöneticiler, yanlış yapıyorlar. Darbelerle mücadele, daha çok barış, özgürlük ve demokrasi anlamına gelmektedir." dedi.



Buldan, HDP ve muhalif kesimlerin tasfiye edildiğini ileri sürerek, "Talebimiz, arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması. Sadece onlar değil, cezaevlerinde tutulan arkadaşlarımız da serbest bırakılsın. Serbest bırakılmaları, yarınlar için önemlidir. Ülkemizin ve toplumumuzun, barışa ve özgürlüklere ihtiyacı var." şeklinde konuştu.