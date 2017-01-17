Hdp Lideri Demirtaş'a 142, Yüksekdağ'a 83 Yıl Hapis İstendi





Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP Eş Genel Başkanlarından Selahattin Demirtaş hakkında 43 yıldan 142 yıla, Figen Yüksekdağ hakkında da 30 yıldan 83 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.



Alınan bilgiye göre, Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında hazırlanan iddianameler, Ağır Ceza Mahkemelerine sunuldu.



Demirtaş hakkında tanzim edilen iddianamede, şüphelinin PKK/KCK terör örgütünün yöneticisi olduğu, bu kapsamda örgütün "siyasi alan merkezi sorumlusu" olarak faaliyetlerini yürüttüğü bildirildi.



Yüksekdağ hakkında tanzim edilen iddianamede ise şüphelinin DTK içerisindeki faaliyetleri ve diğer eylemleri nedeniyle terör örgütünün yöneticisi sıfatıyla cezalandırılması istendi.



Yüksekdağ'ın eylemlerine geniş yer verilen iddianamede Yüksekdağ'ın 30 yıldan 83 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



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Tags: Türk siyaseti yıl Yüksekdağa 142 HDP istendi lideri Demirtaşa Cezaevi hapis Kürt Gepost: 17 januari 2017