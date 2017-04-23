SON DAKİKA
ANA SAYFA
MANŞETLER
SPOR
EKONOMİ
FİNANS
MAGAZİN
DÜNYA
GÜNCEL
GAZETELER
YEREL HABERLER
FOTOGALERİ
VİDEO
HAVA DURUMU
DÖVİZ KURLARI
SEÇİM
NAMAZ VAKİTLERİ
BURÇLAR
TRENDLER
TÜMÜ
Hdp'li Yıldırım, Meclis'teki 23 Nisan Özel Oturumunda Konuştu 2
Hdp'li Yıldırım, Meclis'teki 23 Nisan Özel Oturumunda Konuştu 2
Hdp'li Yıldırım, Meclis'teki 23 Nisan özel oturumunda konuştu 2(Tür: Ankara)
23 Nisan 2017 Pazar 17:55
Hdp
'li Yıldırım, Meclis'teki
23 Nisan
özel oturumunda konuştu 2
(Tür:
Ankara
)
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Güncel
»
Haber
[9535136] DHA
Halkların Demokratik Partisi
,
23 Nisan
,
Ankara
,
Hdp
8
53
9
"Cenazelerin kadrolu adamı" eleştirisine efsane yanıt!
Ünlü ismi dilenirken görenler gözlerine inanamadı
5-1'lik hezimetten sonra istifa sinyali: Başkan "git" derse giderim
TBMM'de tansiyon yükseldi! İki lider arasında gerginlik
Erdoğan, TBMM'deki gerginliğe tepki gösterdi: Tartışmaları bırakın
Zonguldak'ta büyük acı! 9 tabut yan yana dizildi
Arap şeyhin yatı ilçeyi zengin etti! Bir günde 1,5 milyon TL bıraktı
Varını yoğunu yatırdığı arazi sayesinde köşeyi döndü
Nişanlısı 'bana tecavüz etti' deyince pompalıyla canına kıydı!
'Mukaddes Yenge' istediği erkeği tarif etti
Derbide 11'ler belli oldu
Emre'yi delirten sözler ortaya çıktı
Uykudan aç kalkınca eşekleri telef etti!
Efsane dizi ödülleri kaptı, Diriliş 4-1 geride kaldı
Binlerce kişi mayo ve bikinileriyle kayak yaptı
Galatasaray, Fenerbahçelilere su bile vermeyecek
Eski YÖK Başkanı hayatını kaybetti
Bursaspor paramparça...
Doktordan hastasına ahlaksız teklif: Benimle ilişkiye gir, iyileşirsin
Bu atlayışın bedeli ağır oldu
Petek Dinçöz'ün oğlu, annesine yapılan işlemi pür dikkat izledi
Erdoğan: Zalimlere sesimizi yükselttiğimiz için diktatör diyorlar
Hakem maçta hayatının şokunu yaşadı
CHP'yi uyardı: Cumhuriyet sokakta bulunmadı, sokağa da bırakılmayacak
Dayak skandalının ardından tepki yağdı: Milli Takım'a almayın
Dilmen: Kariyerimde ilk kez Fener'den sonra başka forma giydim
Sabah kalktığında arabasını böyle buldu
Rıza Baba'nın damadının yuvasını yıkan kare!
Abdullah Gül: Memleketin durumu malum, Allah millete yardım etsin
3310'la ilgili beklenen açıklama geldi! İşte çıkış tarihi ve fiyatı
Meslektaşının yediği dayağı gülerek anlatınca tepki yağdı
Ordulu kayıp lise öğrencileri ortaya çıktı
İçerde'de Melek'in ölümüyle tüm düğümler çözülüyor
"Ahlaksızlar" dedi, ağzına geleni söyledi
Tüm testler tamamlandı! Artık görücüye çıkıyor
Kentler savaş alanı gibi! Fırtına iki ilde can aldı
İşte Seyit Onbaşı ruhu! 100 kiloluk bayrağı sırtlayıp çıkardı
İstanbul'da gece kulübünde silahlı çatışma!
Cinayet anı kamerada: Gözünü bile kırpmadan kurşun yağdırdı
Konya'da kaza! 2 sporcu ağır yaralı
Survivor'da eleme heyecanı! Potaya sürpriz iki isim girdi
Doğalgaz faturalarında yeni dönem başladı!
Gazeteciye saldırı olayında yürek burkan detay
Derbi kararının ardından tesislerden ayrıldı
Perinçek'ten şaşırtan açıklama: Erdoğan olmazsa Amerika'ya direnemeyiz
Bir annenin yürek yakan dramı! Oğlu için evini cezaevine çevirdi
Şanlıurfa'da bu köpeği sahiplenmek için "savaştılar": 2 ölü, 5 yaralı
Erol Köse, Ebru'nun başını yakan çıplak fotoğrafı sansürsüz paylaştı
Survivor'da kıyamet kopuyor! Diskalifiye edilebilir
Burhan Kuzu Başakşehirli futbolculara çok kızdı: Yazık çok yazık!