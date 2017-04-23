Hdp'li Yıldırım, Meclis'teki 23 Nisan Özel Oturumunda Konuştu 1

Hdp'li Yıldırım, Meclis'teki 23 Nisan özel oturumunda konuştu 1(Tür: Ankara)

Hdp'li Yıldırım, Meclis'teki 23 Nisan özel oturumunda konuştu 1

(Tür: Ankara)

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Halkların Demokratik Partisi, 23 Nisan, Ankara, Hdp