Hdp'li Vekile Hapis Cezası

HDP Grup Başkanvekili ve Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'e 6 ay hapis cezası verildi. Hapis cezası, 3 bin 600 TL para cezasına çevrildi.



HDP Grup Başkanvekili ve Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaptığı bir konuşmadan dolayı hakkında açılan dava kapsamında ifade verdi. Demirel, Mardin 2. Asliye Mahkemesinde görülen duruşmada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savunma yaptı. HDP'li vekile, "Türk devletini, milletini, cumhuriyetini ve kurumlarını aşağılamak" suçundan 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, bu cezayı 3 bin 600 TL para cezasına çevirdi.



Demirel'in "Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" suçlamasıyla yargılandığı davada ise beraatına karar verildi. - MARDİN