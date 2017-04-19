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Hdp'li Vekil Tutuklandı
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Hdp'li Vekil Tutuklandı

HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Hdp'li Vekil Tutuklandı

HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Dunya.com

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