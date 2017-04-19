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Hdp'li Vekil Tutuklandı
Hdp'li Vekil Tutuklandı
HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan tutuklandı.
19 Nisan 2017 Çarşamba 17:36
HDP
Muş
Milletvekili
Burcu Çelik Özkan tutuklandı.
(İHA)
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[9519923] İHA
Halkların Demokratik Partisi
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