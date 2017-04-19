Hdp'li Vekil Tutuklandı

HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan tutuklandı.

Hdp'li Vekil Tutuklandı

HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan tutuklandı. - MUŞ

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