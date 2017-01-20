Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Hdp'li Vekil Gözaltına Alındı
Ara
BİST 82.300 %0,00
DOLAR 3,8188 %-0,22
EURO 4,0800 %-0,07
PARİTE 1,0681 %0,19
ALTIN 148,28 %0,01
FAİZ 11,25 %-1,06
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Hdp'li Vekil Gözaltına Alındı

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran gözaltına alındı.

Hdp'li Vekil Gözaltına Alındı

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran gözaltına alındı

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>