Hdp'li Tan Açıklaması

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, "AKP-MHP ittifakının Türkiye'yi götüreceği olumlu bir yer yok." dedi.



Tan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 24. dönemde telefonlarının dinlendiğine ilişkin haberlerin olduğunu anımsattı.



Tan, "Madem dinlediniz o zaman şahsımla ilgili devletin elinde ne bilgi ve belge varsa, bunları açıklamalarını talep ediyorum. Bunun değerlendirmesini kamuoyu yapsın. Sürekli topluma bir algı sunmak, sürekli 'bu insanlar karanlık işler yapıyor, gizli kapaklı işler çeviriyorlar, biz de bunları takip ediyoruz' gerekçesinin ardına sığınmak son bulmalı." diye konuştu.



Türkiye'nin ciddi bir ekonomik darboğaza girdiğini öne süren Tan, turist sayısında yarı yarıya azalma olduğunu bildirdi.



İthalat ve ihracatta ciddi sıkıntılar bulunduğunu, komuşlarla ticaretin ciddi darbe aldığını, Gaziantep'te işlerin durma noktasına geldiğini savunan Tan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bankalara yönelik "vatandaşı sıkmasınlar" çağrısı yaptığını aktardı. Tan, "Şu an vatandaşa en büyük zorluğu devlet bankaları çıkarıyor. Borç yapılandırma taleplerinde, özel bankaların sağladığı imkanları devlet bankaları sağlamıyor. Bu çağrı özellikle devlet bankalarına yapılmalı." dedi.



Bir gazetecinin, "Anayasa değişiklik teklifinin referandumdan geçmesi durumunda bazı MHP'lilerin kabinede yer alabileceği söyleniyor" sözleri üzerine Tan, şunları kaydetti:



"Türkiye'de köklü değişiklikler yapmak üzere gelen, demokrasi havarisi kesilen AK Parti, MHP ile nereye gidecek, ne yapacak? Kürt sorununu mu çözecek, Alevi meselesini mi çözecek, dindar-laik gerilimini mi bitirecek, dış politikayı dengeye mi sokacak? AKP-MHP ittifakının Türkiye'yi götüreceği olumlu bir yer yok."