Hdp'li Önder'den 'Sandığa Gidin' Çağrısı

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Muş'ta yaptığı konuşmada vatandaşlara 'sandığa gitmeleri' çağrısında bulundu. Önder, "Sandığa gitmemek geleceğimize sahip çıkmamak anlamına gelir" dedi.



HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Muş İl Örgütü tarafından düzenlenen mitingde parti binası önünde toplanan kalabalığa konuştu. HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik ve HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım'ın selamlama konuşmasının ardından söz alan Önder, partilerinin seçim şarkılarının yasaklanmasına tepki gösterdi. Önder şöyle konuştu:



"Kim böyle kraldan çok kralcıysa 5-10 gün geçmiyor bir bakıyorsun cemaatten içeride. Bunların bakanı kalkmış diyor ki; 'Bunların Kürtçe bir marşları vardı, bir emir verdim, yasaklattım.' Başkanlık geldiğinde nasıl olacağını tarif ediyor. Mahkeme yok, iddianame yok, bilirkişi raporu yok, verdim emri kapattım. Sen kardeşim bu halkın türkülerini kararnameyle, bu otobüste çalınmasını zorla engelledin, Kürt anası çocuğuna bu dilde ninni söylüyor, ona ne yapacaksın?" 'BU TOPRAKLAR ŞİDDETE DE, KANA DA, NEFRETE DE DOYDU'



Sırrı Süreyya Önder, KCK operasyonlarında 11 bin yöneticilerinin gözaltına alındığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hiçbirinin üzerinden bir tırnak çakısı bile çıkmadı. Şiddetle suçladılar, Muş'ta yönetici bırakmadılar, teröre ilişkilendirdiler. 6 milyon oy almış bir partiye terörist diyemezsin, bir memlekette 6 milyon terörist varsa, senin şapkanı önüne koyup düşünmen lazım. Bu topraklar şiddete de, kana da, nefrete de doydu. Artık bu insanlar kendi onurlarıyla, kimlikleriyle, statüleriyle, özgürce, eşitçe, adil bir ortamda yaşamak istiyor. Cenabı Hakkın doğuştan kendisine verdiği hakkı istiyor. Sen bunu hangi ruhsatla yasaklayabilirsin, daha ne kadar öteleyebilirsin, fakir fukaranın çocuğunu, suçsuzunu, mahsumunu tehdit edebilirsin, giden bir can yerine geri gelir mi, o bir can kolay ortaya çıkar mı?"



'ŞİKAYET ETMEYE HAKKIMIZ KALMAZ'



Vatandaşlara 'sandığa gitmeleri' çağrısında da bulunan Önder, "Sandığa gitmemek geleceğimize sahip çıkmamak anlamına gelir. Ondan sonra şikayet etmeye hakkımız kalmaz. Bu konuda da en büyük umudumuz, en büyük desteğimiz kadınlarımız, annelerimizdir. Onları da bu vesileyle tekrar selamlıyorum" diye konuştu.



- Muş