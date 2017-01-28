HDP'li Vekiller Hüda Kaya ve Meral Danış Beştaş Gözaltına Alındı

HDP'li iki milletvekili geceyarısı gözaltına alındı. Hüda Kaya Afyon'da, Meral Danış Beştaş da Diyarbakır'daki evinde ekipler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

HDP SÖZCÜSÜ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında Afyonkarahisar'da gözaltına alındı. Kaya'nın gözaltına alınmasını HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, Twitter hesabından duyurdu. HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen de Twitter hesabından paylaştığı mesaj ile Kaya'nın Diyarbakır'daki bir dava için Afyon'da gözaltına alındığını söyledi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Afyonkarahisar ve İzmir Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından hakkındaki bir soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan Kaya, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

8 ARALIK'TA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kaya, 8 Aralık 2016'da da evinin önünden gözaltına alınmıştı. Kaya'nın hakkında açılan bir dosyadaki 'zorla getirme kararı' uyarınca gözaltına alındığı belirtilmişti.

HDP'Lİ BEŞTAŞ DA DİYARBAKIR'DA EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir terör soruşturması kapsamında HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır'daki evinde gözaltına alındı.

Diyarbakır'da yürütülmekte olan bir terör soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır'daki evinde, gece yarısı sıralarında polis tarafından gözaltına alındı. Beştaş, Diyarbakır Adliyesi'ne çıkarıldı.